Сохранение объектов культурного наследия – в приоритете

О том, как ведется эта работа, подробно рассказал на своей инстаграм-странице глава города Дмитрий Ворошилов. Успешная практика должна быть подкреплена серьезной теоретической подготовкой. И на днях градоначальник прошел курс «Спасти и адаптировать: как работать с историческим наследием» проекта «Архитекторы.рф» @architects_russia

Итак, в 2021 году в Пятигорске: — установили границы охранных зон объектов культурного наследия (ОКН); — более чем на десять объектов собрана и направлена документация для внесения в перечень выявленных ОКН; — Пятигорскому некрополю установлен статус достопримечательного места; — инвесторы приступили к реставрации двух объектов культурного наследия федерального значения: Лермонтовские ванны и Пушкинские ванны; — запустили проект по поиску инвесторов на муниципальные ОКН, признанные аварийными; — закончили реконструкцию гимназии №11.

— В 2022 году будет продолжена работа по сохранению культурного наследия города, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. — Исторический центр города получит статус достопримечательного места, работаем и дальше по выявлению объектов культурного наследия, готовим проектную и научную документацию на реставрацию здания художественной школы. Запускаем работы по изменению градостроительной документации, в том числе с целью минимизации изменений в центре города.

Глава Пятигорска обратился к активным горожанам с предложением присоединиться к работе по подготовке и направлению заявок в краевое Управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия — для включения важных для города объектов в перечень вновь выявленных ОКН.