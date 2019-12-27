Солдаты, не болейте!

Пожелание здоровья в новом году перестает казаться банальным, когда прямо накануне праздника оказываешься на больничной койке. А если еще и в другом городе, вдали от дома, то и вовсе никакой радости. Именно в таком положении находятся солдаты-срочники, попавшие во Второй военный клинический госпиталь войск Национальной гвардии РФ. Но Совет женщин

Пятигорска просто не мог оставить ребят без подарков и новогоднего настроения. А потому организовал для них настоящую концертную программу — с елкой, песнями, танцами и стихами.

Поздравить военнослужащих в госпиталь приехали члены президиума женсовета – председатель Думы города Людмила Похилько, заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова, председатель Совета женщин, депутат Думы города Наталья Абалдуева, директор казачьей СОШ № 19, депутат Думы города Марина Филь, заместитель генерального директора ООО «Зольское ПМК – 1» Татьяна Журавлева и директор сети магазинов «Косметик-Профи» Карина Мустафаева.

Перед началом концерта женщины обратились к солдатам с пожеланиями всего наилучшего в Новом году и, конечно же, крепкого здоровья.

Творческие номера подготовили учащиеся КСОШ № 19. В завершение праздника щедрые гостьи вручили солдатам и маленьким артистам новогодние подарки. Сотрудники госпиталя, в свою очередь, отметили активисток женсовета благодарственными письмами.