Солнце, пляж и волейбол

Лето — отличное время для активности на свежем воздухе. В минувшую субботу на территории Новопятигорского озера прошел волейбольный турнир, в котором приняли участие 22 команды, среди которых были представители разных городов.

Эти соревнования долго не проводились из-за эпидемиологической обстановки. Но длительное ожидание подошло к концу, турнир наконец-то состоялся и подарил участникам и болельщикам яркие эмоции.

О состязаниях рассказал главный судья Александр Яворский:

«Из-за пандемии матчей не было два года, и сейчас они возрождаются. Раньше было две площадки, теперь четыре. Сегодня на одной играют девушки, на другой — мужчины, а на третьей — мужчины-ветераны. Мы соревнуемся по сетке до двух поражений. Мужчин разделили на две группы, которые пойдут на разные площадки. В финале будем играть «кресты» до выявления победителей. Девушки и ветераны состязаются по сетке до двух поражений».

Цифры: В турнире участвовали 11 мужских команд, 6 женских и 5 сборных команд ветеранов.

Учредитель Пятигорской федерации волейбола Виктор Раздобудько также прокомментировал событие: «Турнир замечательный. Сегодня у нас команды из Пятигорска, Армавира, Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Кабардино-Балкарии. Все приехали с большим удовольствием. Играют, и все мало, мало! Еще хотят соревноваться! Погода хорошая, настроение такое же. Комитет по физической культуре и спорту администрации Пятигорска предоставил нам медали для награждения. Все соскучились по волейболу.