В Пятигорске стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» направлена на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. ⠀ Акция проводится ежегодно с целью усиления взаимодействия общественности и правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. ⠀ Сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия по возможным местам сбыта наркотических средств, а также профилактические беседы и лекции с учащимися образовательных учреждений, направленные на формирование у молодого поколения негативного отношения к запрещенным веществам. ⠀

Отдел МВД России по городу Пятигорску призывает жителей и гостей города внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и принять участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». ⠀ Сообщить о местах продажи запрещенных веществ, наркопритонах и местонахождении торговцев запрещенными веществами жители города могут круглосуточно по телефонам: 02 или 102 (с мобильного телефона), 33-10-30 или непосредственно в отделе полиции. ⠀ Первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 26 марта.