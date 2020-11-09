Соревнования совсем скоро!

Спортивная школа в Горячеводске готовится к открытию и первым соревнованиям. На финальную стадию вышла реконструкция спортивной школы олимпийского резерва в поселке Горячеводском, которая осуществляется в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Спорт — норма жизни» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Фактически на месте старого здания спортшколы вырос современный многофункциональный спортивный центр. Новая школа бокса, названная в честь именитого тренера Валерия Энтальцева, сможет не только воспитывать чемпионов, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Кроме того, спорткомплекс станет отличной тренировочной базой для подготовки спортсменов к важным чемпионатам и первенствам. В настоящее время в спортивную школу доставлено оборудование, идет монтаж первого ринга. На следующей неделе привезут второй ринг.

— И все, школа готова. Вводим объект в эксплуатацию. И обязательно в этом году проведем муниципальные соревнования по боксу, посвященные 240-летию города Пятигорска. Соревнования пройдут с учетом текущей эпидобстановки и соблюдением всех норм безопасности, — прокомментировал Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.