Соревнуются фитнес клубы

На стадионе «Центральный» в минувшие выходные прошло соревнование среди фитнес-залов и спортивных сообществ города. В подобном формате спортивное мероприятие прошло впервые и собрало около 300 участников разных возрастных категорий от 18 до 55 лет. В программу состязаний вошли семь силовых и легкоатлетических дисциплин: народный жим, прыжки в длину, сгибание рук в упоре лежа, гиря, подъём корпуса из положения лёжа, эстафетный бег, перетягивание каната.

По итогам состязаний призовые места среди команд распределились следующим образом: 1 место – Фитнес-клуб «Alex-Fitness»; 2 место – Фитнес-центр «No comment»; 3 место – Фитнес-клуб «Fitness City». В абсолютном зачете среди мужчин первое место занял Артур Хубиев, второе у Роберта Филатова, третье – у Максима Анциферова. Среди женщин первой в «абсолюте» стала Алина Свидина, второй – Валентина Буняева, третьей – Елизавета Мухортова.