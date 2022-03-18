Соревнуются команды МЧС

На базе учебно-тренировочного центра в​ городе Лермонтове состоялся I этап соревнований «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте». Участники, а в мероприятии было задействовано 10 команд по 4 человека в каждой, должны были оценить ситуацию, правильно извлечь людей из машины, оказать им первую помощь и передать медикам.

Согласно сценарию соревнований, автомобиль попал в аварию, в салоне оказались заблокированными два пассажира. В роли пострадавших выступили статисты – студенты, в качестве автотранспорта попавшего в ДТП была задействована «Волга», специально приспособленная для таких мероприятий. Как правило, при ДТП, самыми страшными из которых считаются аварии, сильно деформируется корпус автомобиля, и человек оказывается фактически зажатым в салоне. В этих ситуациях наиболее распространены травмы конечностей и позвоночника, в таких случаях без профессиональной помощи специалистов высвободиться пострадавшему из разбитой машины практически невозможно.

Алгоритм действий в подобного рода ситуациях уже сформирован реальной профессиональной деятельностью сотрудников МЧС России. Главная задача – эвакуировать «людей» из видавшей виды «Волги» в максимально короткие сроки. Но соблюдение техники безопасности – также немаловажный фактор: за ее нарушение команды получают штрафные баллы.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайного ведомства Ставрополья полковник внутренней службы Александр Вытрешко пояснил:

– Соревнования проходят ежегодно. Сегодня состоялся первый из трех этапов соревнований, а именно краевой, когда определяется лучшая команда пожарно-спасательного подразделения Ставропольского края. Затем состоится II этап – региональный, среди команд подразделений федеральной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований СКФО и III этап – финальный, определит лучшую команду МЧС России по проведению АСР при ликвидации на автомобильном транспорте.

По итогам I этапа соревнований

I место заняла команда СПСЧ, II место — 9 отряд ФПС и III место — ГЭР 3 отряда ФПС МЧС России