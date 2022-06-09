Соревнуются сотрудники МЧС

На территории Ставропольского края прошел II этап смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». В конкурсе приняли участие звенья ГДЗС, занявшие первые места в отборочных этапах, проведенных в территориальных пожарно-спасательных гарнизонах МЧС России Северо-Кавказского федерального округа.

Открывая соревнование, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главка Ставропольского края полковник внутренней службы Александр Вытрешко поприветствовал участников следующим:

— Все прибывшие сегодня на смотр-конкурс — профессионалы своего дела. Знаю, что каждый из вас не раз входил в огонь, шел в звене в непроходимых туннелях пожара, и самим выбором жизненного пути в профессию «огнеборец» — уже проявил черты мужества и героизма. Сегодня не будет победителей и проигравших, поскольку само участие в конкурсе – уже победа. Знания, умения и опыт каждого участника определят тех, кто получит звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». Успехов каждому и всем в этом этапе соревнований,- напутствовал Александр Викторович.

Огнеборцы из 7 субъектов региона, а это порядка 35 человек, боролись за возможность представлять федеральный округ на всероссийском уровне в рамках соревнований на звание лучшего звена газодымозащитной службы МЧС России.

Программа соревнований традиционна для всех этапов конкурса, а их всего три; субъектовый, межрегиональный и всероссийский, включает в себя выполнение одного теоретического задания и двух практических упражнений.

Теоретическая часть сложна тем, что за короткий промежуток времени участникам необходимо показать свои знания посредством прохождения тестирования, которое включало в себя вопросы расчета параметров работы в дыхательных аппаратах, правил охраны труда и проведения личным составом аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде.

Относительно практических упражнений, то газодымозащитники на первом упражнении прошли испытания, преодолев огневую полосу психологической подготовки с переноской «пострадавшего» с помощью спинального щита, вскрывали дверной проем, используя дисковую пилу, а затем ликвидировали утечку жидкости, перекрыв вентиль трубопровода, потушили горючую жидкость, вскрыли дверной проем ручным инструментом. Во время второго упражнения в задачу звеньев ГДЗС входили следующие испытания: провести разведку помещения с «непригодной для дыхания средой», отыскать и спасти двух «пострадавших», оказав одному из них первую помощь. Все практические упражнения огнеборцы выполняли полностью экипированными в боевую одежду и снаряжение, а это более 20 кг дополнительного веса.

По итогам соревнований межрегионального этапа смотр – конкурса:

1-место заняло звено ГДЗС Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (командир звена – капитан внутренней службы Каракулов Давид).

2-место заняло звено ГДЗС Главного управления МЧС России по Чеченской Республике (командир звена – старший лейтенант внутренней службы Исаев Аслан).

3-место заняло звено ГДЗС Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (командир звена – старший лейтенант внутренней службы Архестов Артур).

Справочно:

Для осуществления тушения пожаров в непригодной для дыхания среде формируется группа, иначе называемое звено газодымозащитной службы из числа личного состава, допущенного к использованию СИЗОД, — газодымозащитники.

Газодымозащитник — это сотрудник пожарной охраны, подготовленный и аттестованный на ведение боевых действий по тушению пожаров и ликвидации последствии аварий в непригодной для дыхания среде.

Как правило ребята работают в звене от 2х до 5 человек, количество формируется в зависимости от уровня и сложности объекта на котором ликвидируют пожар и уровня и сложности самого пожара. От грамотных и выверенных действий каждого газодымозащитника зависит жизнь того человека, которого спасают и самих газодымозащитников из состава звена.