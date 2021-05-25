Состояние преступности в городе под пристальным надзором прокуратуры

Вопросы противодействия преступности в городе и принимаемые меры к раскрытию преступлений, находятся на постоянном контроле в прокуратуре города.

В рамках реализации предоставленных полномочий, прокуратурой города Пятигорска на постоянной основе осуществляется координационная деятельность по противодействию преступности на территории города, дается оценка эффективности работы правоохранительных органов.

Так, за истекшие 4 месяца 2021 года в результате совместной работы удалось снизить число зарегистрированных преступлений на территории города Пятигорска на 9,7 % (1000 против 1108 в прошлом году) и увеличить количество раскрываемых преступлений на 24,4%, до 61,5% (в прошлом году 37,1%).

Вместе с тем, в истекшем периоде 2021 года отмечен рост регистрации некоторых категорий преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничества.

Основная часть зарегистрированных на территории города преступлений связана с хищением чужого имущества (кражи, мошенничество) и составила большую часть от общего числа зарегистрированных преступлений.

Вместе с тем, за 4 месяца 2021 года снизился уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений совершенных несовершеннолетними, разбоев, грабежей, краж, неправомерное завладение транспортным средством, нарушений правил дорожного движения, в том числе со смертельным исходом, незаконный оборот наркотиков, в том числе сбыт, незаконный оборот оружия.

В указанный период, в прокуратуре города проведены 4 координационных совещания по вопросам состояния преступности, эффективности работы правоохранительных органов города по противодействию преступлениям, против половой свободы личности, в том числе несовершеннолетних; в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; преступлениям коррупционной направленности; преступлениям связанным с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий; преступлений совершенных организованными преступными группами; совершенных лицами, находившимися в состоянии опьянения. По результатам проведенных прокуратурой города проверок, приняты меры прокурорского реагирования.