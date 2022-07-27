Сотрудник УФСИН обвиняется в получении взятки

Следственным отделом по Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием установлено, что с января по март текущего года обвиняемый получил от знакомого одной из следственно арестованной взятку в сумме 30 тысяч рублей за доставление на режимную территорию следственного изолятора и передачу ей трех мобильных телефонов. После этого мужчина дополнительно потребовал от этой же следственно арестованной взятку в сумме 100 тысяч рублей. При передаче денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками отдела УФСБ России по Ставропольскому краю. Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.