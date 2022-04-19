Сотрудники «Россети Северный Кавказ» направили 10 тонн гуманитарной помощи детям беженцев из Донбасса

Работники Группы «Россети Северный Кавказ» во всех регионах деятельности компании проявили инициативу оказания помощи беженцам из Донбасса. Энергетики приобрели гуманитарную помощь для детей – в общей сложности более 10 тонн вещей и продуктов первой необходимости.

«Очень важно сегодня поддержать тех, кто нуждается в помощи. Среди людей, которые вынужденно оставили свои дома, многие с детьми, поэтому было принято решение приобрести на собранные энергетиками средства именно детские товары», — отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Машина с гуманитарной помощью от «Россети Северный Кавказ» направлена сегодня из Пятигорска в пункт временного проживания, расположенный в Детском оздоровительном комплексе «Спутник» в с. Натальевка Ростовской области.

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