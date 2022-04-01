Социально-трудовая поддержка пятигорчан

Заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло в Пятигорске.

В повестку дня были внесены вопросы об итогах выполнения Соглашения между администрацией города Пятигорска, ТО «Пятигорская городская Ассоциация профсоюзов» и Союзом работодателей СК «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в Пятигорске на 2019 – 2021 годы в 2021 году, состоянии социального партнёрства в городе, задолженности по заработной плате в организациях, осуществляющих деятельность на территории Пятигорска.

Заседание прошло под председательством координатора городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заместителя главы администрации города Пятигорска Виктории Карповой. В мероприятии приняли участие представители профсоюзных организаций и городских предприятий, руководители структурных подразделений администрации и объединений работодателей города. Было отмечено, что в Пятигорске социальное партнерство представлено системой заключаемых соглашений и коллективных договоров. На территории города заключено три отраслевых Соглашения: Соглашение между Муниципальным учреждением «Управление культуры администрации города Пятигорска» и городской организацией Российского профсоюза работников культуры на 2021-2024 годы, Соглашение между Управлением образования администрации города и городской организацией профсоюза работников образования и науки на 2022-2024 годы, Соглашение по организациям, находящимся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска на 2020-2023 годы. В 2021 году подписано городское Соглашение между администрацией города-курорта Пятигорска, представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» — координационным советом организаций профсоюзов в городе-курорте Пятигорске и представительством Регионального союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2022-2024 годы.

В рамках Соглашения администрация, профсоюзы и работодатели города Пятигорска активно взаимодействуют друг с другом в развитии социального партнерства в городе, снижению неформально занятых граждан, социальной защите населения и оказание дополнительных услуг. Ключевую роль в развитии социального партнёрства играет коллективно — договорное урегулирование. В настоящее время в Пятигорске действует 229 коллективных договоров, что составляет 4,6% от общего числа организаций. В 2021 году три организации города приняли участие в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования сторон социального партнерства».

По итогам конкурса почетной грамотой министерства труда и социальной защитой населения Ставропольского края был награжден ГБУЗ СК «Краевой санаторий для детей с родителями «Горячий ключ».