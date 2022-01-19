Социальный контракт работает

В пятигорском Управлении социальной поддержки населения продолжается прием заявлений на получение господдержки в рамках социального контракта.

Напомним, государство выделяет субсидию на развитие бизнеса и личного подсобного хозяйства при заключении социального контракта. Воспользоваться помощью могут несколько категорий граждан, в том числе малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди, доход которых по не зависящим от них причинам ниже величины регионального прожиточного минимума. Социальный контракт дает возможность малоимущим семьям выйти на путь самообеспечения. Одобренную сумму можно потратить на обучение, развитие собственного бизнеса и личного подсобного хозяйства.

К примеру, пятигорчанин Алексей Рыкун открыл столярно-мебельную мастерскую благодаря социальному контракту. Начинающий предприниматель Артем Овечкин наладил собственное пекарское и кондитерское производство. А Андрей Григорян организовал шахматную школу «Грань». Подробнее ознакомиться со всеми условиями программы вы можете в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а. Тел.: 39-08-28; 39-20-54.