Союз муниципалитета, профсоюзов и работодателей

В Пятигорске в рамках заседания трехсторонней комиссии подписано очередное соглашение между администрацией города, профсоюзами и объединением работодателей. Документ станет общим руководством к действию на ближайшие три года.

— Радует, что, несмотря на любые экономические трудности, у нас немало работодателей, четко и честно понимающих суть социальной ответственности. Тех, кто не на словах, а на деле укрепляет стандарты достойного труда и считает своим приоритетом благополучие и здоровье работников, — отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

– Не ослабевает и роль профсоюзов. Согласитесь, это правило: там, где активно работает профсоюз, есть порядок, защита интересов работника, легальная и достойная заработная плата, обеспечение социальных гарантий. Ну а администрация города со своей стороны всегда открыта для взаимодействия, всегда готова сотрудничать, обсуждать, принимать совместные решения. Цели, по словам главы города, у трех сторон общие: достойные условия труда, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, сохранение и развитие кадрового потенциала города, внедрение новых цифровых технологий в экономику и социальную сферу, поддержка малого и среднего бизнеса (в том числе и молодежного предпринимательства). Проще говоря, развитие города и благополучие горожан.

Соглашение подписали глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель Пятигорской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (Общероссийского профсоюза образования) Марина Акинфиева и представитель Регионального Союза работодателей СК «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в Пятигорске Евгений Щецов.