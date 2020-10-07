Спасибо, вам, учителя!

Один из самых теплых праздников осени, который мы проносим в сердцах через всю жизнь, – День учителя. В Пятигорске его отметили во Дворце детского творчества.

Собрались на торжества в основном руководители учебных заведений и лучшие представители педагогического сообщества, кому в честь профессионального праздника вручали награды. Несмотря на меры предосторожности, атмосфера была самой что ни на есть торжественной. Первым на сцену вышел глава Пятигорска.

— Успехи и победы пятигорских учителей известны не только на уровне нашего края, но и далеко за его пределами. Думаю, это продолжение славных традиций советской школы плюс ваше стремление к развитию, творчеству, новым открытиям. Как говорит древняя китайская мудрость: «Учитель, превзойди ученика, чтобы было у кого учиться», — отметил Дмитрий Ворошилов.Глава города вручил ряду педагогов памятные медали «240 лет Пятигорску».

Все трудности, которые послал им минувший учебный год, учителя выдержали достойно. С приветственным словом обратилась к собравшимся заместитель главы администрации города — начальник управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина:

— Переход в дистанционный формат обучения стал непростым испытанием и для учителей (мы ведь никогда так надолго не расставались с детьми!), и для ребят, и для их родителей. Но учитель всегда с детьми — в их мыслях и поступках. Практически в режиме 24/7 вы выполняете серьезную миссию: учите детей самостоятельно мыслить и действовать, принимать решения и нести за них ответственность. Пусть в ваших душах подольше горит огонь искренней преданности делу. Верьте в себя, будьте мудры, терпеливы и самое главное — здоровы! – пожелала она.

На праздничной церемонии подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Призвание — 2020». Победители получили дипломы. А о ценных подарках позаботилась председатель регионального отделения Союза женщин России в Ставропольском крае, почетный гражданин, Герой труда СК Татьяна Чумакова.

Ольга Казакова, депутат Государственной Думы РФ, сама учитель по образованию, нашла добрые слова в адрес каждого из учителей-предметников, с которыми были связаны ее школьные годы чудесные. А Благодарственное письмо «За подготовку учащихся, показавших высокие результаты при сдаче ЕГЭ в 2020 году» высокая гостья вручила Марине Скрипко, учителю истории и обществознания гимназии № 4 Ее ученик Илья Горшенев, набравший сто баллов на экзамене по истории, стал студентом института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Благодарность получила и Ирина Величко, учитель русского языка и литературы школы № 1, представитель славной педагогической династии. Ее ученица Елизавета Брылева показала наивысший результат по русскому языку и поступила в Московскую государственную юридическую академию. Еще одно благодарственное письмо — учителю информатики лицея № 20 Светлане Павловой, чей воспитанник — «стобалльник» Арсен Осипян — стал студентом Московского физико-технического института (факультет Аэрокосмических технологий).

Среди других наград, которыми отмечены в этот день пятигорские учителя, — грамоты министерства образования края и благодарственные письма губернатора. 11 пятигорских учителей награждены в свой профессиональный праздник нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». А Гоар Погосян, директор детской музыкальной школы № 2 Пятигорска, отмечена нагрудным знаком «Почетный работник культуры Ставропольского края».

Не обошлось и без яркой концертной программы. С вокальными и танцевальными номерами выступили не только артисты творческих коллективов города, но и сами педагоги, родители и ученики. Причем дети – в дистанционном формате. К поздравлениям присоединились и школы будущего — замечательный видеоролик «Дошкольные новости» подготовили для педагогов воспитанники детского сада № 9 «Ласточка».