Спасибо вам, врачи

Медиков Пятигорска поблагодарили за профессионализм в борьбе с СOVID-19. Заместитель главы администрации города Александр Бородаев вручил благодарственное письмо главы Пятигорска за внимательное отношение к пациентам, человечность и профессионализм в работе коллективу 1-го отделения ГБУЗ СК «Пятигорская городская инфекционная специализированная инфекционная больница». Было отмечено, что медики инфекционной больницы – это команда специалистов, которая сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Они принимают на лечение не только пятигорчан, но и жителей других городов и районов Ставрополья, нуждающихся в помощи.