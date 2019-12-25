Спектакль в подарок

Детей, которые хорошо себя вели и учились на «отлично», в Пятигорске всегда под Новый год ждет особенный подарок. Это, конечно, праздничная Елка главы города. Традиционно она проходит в Ставропольском государственном театре оперетты.

Кроме одаренных детей, на главный городской утренник приглашаются ребята из социально незащищенных, многодетных семей, дети погибших военнослужащих, инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Обычно в один день организуют два праздника, на каждый из которых приходят по 500 мальчиков и девочек.

Перед началом представления ребят приветствовали заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова и директор, художественный руководитель театра оперетты Светлана Калинская.

— Как в Москве главная елка – Кремлевская, для лучших детей страны, так и у нас в Пятигорске главный праздник – елка главы города. Вы все хорошо учились, слушались родителей, писали письма Деду Морозу. А поэтому, я уверена, что все ваши мечты и желания сбудутся в Новом году, — сказала Инна Плесникова.

В подарок дети получили премьеру новогоднего спектакля. В этом году было решено поставить сказку «Белоснежка и семь гномов». Когда-то давно она уже была в репертуаре театра оперетты, и вот теперь получила вторую жизнь. В этот раз специально для нее талантливые работники написали все музыкальные композиции. Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере газеты.

После спектакля детей ждали приятные сюрпризы – новогодняя интермедия у самой красивой и нарядной елки в фойе театра, а также наборы конфет от главы Пятигорска.

— Сказка, которую мы подготовили для ребят, родилась в стенах нашего театра. Автор ее, конечно, всем известен, а вот либретто на нее, музыку и стихи написали наши артисты. Желаю всем зрителям приятного просмотра и счастливого Нового года, — отметила директор, художественный руководитель Ставропольского государственного театра оперетты Светлана Калинская.

Ну, а завтра театр оперетты встречает маленьких гостей, приглашенных на Елку губернатора Ставропольского края.