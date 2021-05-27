Спецназовцы Росгвардии совершили восхождение на Бештау

В преддверии квалификационных испытаний среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения на право ношения крапового берета инструкторы из числа краповиков со всего Северо-Кавказского округа Росгвардии совершили восхождение на самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод – гору Бештау.

Возглавил мероприятие начальник железноводского центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Евгений Детковских. Перед стартом участники восхождения прошли инструктаж по технике безопасности и особенностям передвижения по скалистой местности. Маршрут был выбран не из легких, но росгвардейцы преодолели его успешно.

«Сегодняшним восхождением мы хотели поддержать тех, кто, не жалея себя, будет бороться за краповый берет», — отметил офицер центра капитан Юрий В.

На вершине участники восхождения развернули флаг железноводского центра спецназначения Росгвардии.