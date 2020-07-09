Важная информация

Списки избирательных объединений,
имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 4, назначенных на 13.09.2020,
публикуются на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
СписоК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» принимать участие в выборах,по состоянию на текущую дату (18.06.2020)
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
25. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
26. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
27. Политическая партия «Национальный курс»;
28. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
29. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
30. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»;
31. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
32. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
33. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
34. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
35. Общественная организация — Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
36. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
37. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
38. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России — Власть Народу»;
39. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
41. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
42. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».