Важная информация

Списки избирательных объединений,

имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 4, назначенных на 13.09.2020,

публикуются на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

СписоК

политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ

«О политических партиях» принимать участие в выборах,по состоянию на текущую дату (18.06.2020)

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

9. Политическая партия «Демократическая партия России»;

10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;

11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;

14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;

15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

17. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;

18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;

21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;

23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;

24. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;

25. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;

26. Политическая партия «Партия Возрождения России»;

27. Политическая партия «Национальный курс»;

28. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

29. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;

30. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»;

31. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;

32. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;

33. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;

34. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;

35. Общественная организация — Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

36. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;

37. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;

38. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России — Власть Народу»;

39. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;

40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;

41. Политическая партия «Партия прямой демократии»;

42. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».