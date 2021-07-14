Список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска утвержден на конференции местного отделения «Единой России»

Партийцы обсудили и одобрили кандидатуры претендентов на место в городской Думе шестого созыва по единому избирательному округу и по многомандатным избирательным округам.

Итак, список Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу возглавят: 1. Дмитрий Ворошилов — глава города Пятигорска; 2. Людмила Похилько — председатель Думы города Пятигорска; 3. Александр Соломко — заместитель генерального директора ЗАО «Холод». По многомандатным городским округам выдвинуты следующие кандидаты: Округ 1: 1. Валерий Арустамов — подполковник в отставке; 2. Марина Филь — директор МБОУ КСОШ № 19. Округ 2: 1. Василий Бандурин — заместитель председателя Думы города Пятигорска; 2. Алексей Столяров — главный врач ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова». Округ 3: 1. Георгий Балашов — командир подразделения окружной казачьей дружины; 2. Константин Корниенко — генеральный директор ОАО Санаторий «Бештау». Округ 4: 1. Константин Сухарев — генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат»; 2. Татьяна Чумакова — директор санатория «Пятигорский нарзан». Округ 5: 1. Сергей Тихенко — главный врач ГБУЗ СК «Пятигорская станция скорой медицинской помощи»; 2. Андрей Торин — директор ООО «ГЭК». Округ 6: 1. Виталий Воржаков — начальник станции ООО «Газонефтепродукт сеть»; 2. Евгений Пискунов — предприниматель. Округ 7: 1. Сергей Згирко — заместитель атамана Горячеводской казачьей общины; 2. Владимир Савченко — атаман Горячеводской казачьей общины. Округ 8: 1. Юрий Капитонов — директор ГБОУ ДО «Молодежный многофункциональный центр «Машук»; 2. Георгий Чахиров — генеральный директор ОАО «Станкотерм». Округ 9: 1. Виталий Бонус — заместитель директора ООО «Гарант»; 2. Вадим Лоскутов — предприниматель. Округ 10: 1. Анна Крымова — директор МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ»; 2. Константин Приленский — генеральный директор ООО «ЛАПА». Округ 11: 1. Давид Айрапетян — тренер отделения бокса МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Пятигорска», олимпийский призер; 2. Татьяна Золотухина — директор МБОУ СОШ № 31. Напомним, все эти кандидаты ранее прошли процедуру предварительного голосования (праймериз). Дополнительно по инициативе секретаря пятигорского местного отделения «Единой России» Дмитрия Ворошилова было принято решение о сборе подписей жителей города в поддержку каждого из кандидатов от «ЕР» в депутаты Думы Пятигорска. Дмитрий Ворошилов отметил: сейчас кандидаты должны быть заняты сбором и анализом наказов избирателей. И не раздавать пустых обещаний. — В августе мы сформулируем нашу предвыборную программу. Подчеркну, что важно не просто иметь желание что-то делать на благо города. Мы должны понимать, как и за счет чего будем исполнять наказы пятигорчан и свои обещания. Обсудили участники партийной конференции и другие вопросы. В частности — результаты волонтерской деятельности на территории города.