Спорт и благотворительность — рядом

В Пятигорске участники благотворительного забега соберут средства для 9-летней Милены Федотенковой и помогут отважной и талантливой девочке приблизить свою паралимпийскую мечту.

Беговой сезон проекта KAVKAZ.RUN традиционно начнется с забега «Исполнение желаний». Состоится он 16 января в Пятигорске, стартово-финишный городок развернется на площадке возле озера Провал. Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.kavkaz.run.

Дистанция в два километра пройдет по обеим сторонам бульвара Гагарина. К привычному беговому формату добавятся два новых — эстафета и скандинавская ходьба. Традиционно это забег для всех: для взрослых и детей, атлетов любого уровня подготовки, для гостей и жителей региона, для спортсменов и просто неравнодушных, а так же для тех, кто хочет поддержать благотворительную цель онлайн-забегом. Всех участников ждет настоящий спортивный праздник, а на финише — эксклюзивная медаль! Целью предстоящего марафона станет помощь 9-летней пятигорчанке Милене Федотенковой. Девочка успешно занималась спортом, не раз становилась призером краевых и межрегиональных соревнований по настольному теннису, входила в топ-10 лучших игроков своего возраста по России. Но в 2019 году Милена попала в страшную автокатастрофу, врачи спасли ей жизнь, но вынесли вердикт: ходить она уже не сможет. Милена перенесла несколько операций, сейчас передвигается на инвалидной коляске, восстанавливается и продолжает активно заниматься спортом.

По приглашению Паралимпийского комитета РФ вместе с мамой Милена побывала в Доме паралимпийского спорта, общалась с тренерами и спортсменами, участвовала в мастер-классах. Так у девочки появилась мечта – выступить на Паралимпиаде. А у первого в этом году забега KAVKAZ.RUN появилась конкретная цель – собрать средства для приобретения профессиональной спортивной коляски, которая позволит Милене участвовать во всероссийских и международных соревнованиях, постепенно приближаясь к мечте. — Через спорт, через яркий праздник мы помогаем деткам, которые особенно в этом нуждаются. И 2022 год – не исключение, — говорит руководитель проекта KAVKAZ.RUN Михаил Шоров. — Надеюсь, что наш вклад станет маленьким трамплином, который поможет Милене добиться успеха. А официальная страница Паралимпийского комитета России о Милене Федотенковой пишет так: — Ни для кого не секрет, что главная победа – это, прежде всего, победа над самим собой: своими страхами и недугом. Вера в себя и свои силы, бойцовский характер и нацеленность на результат – вот главные слагаемые спортивного успеха. Мы искренне верим, что Милене все по плечу: трудолюбия и упорства ей не занимать. Паралимпийский комитет России желает девочке ярких побед, спортивных свершений и всего самого наилучшего!