Спорт — в приоритете!

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с известным в городе (и далеко за его пределами!) тренером по боксу Владимиром Акатовым и одним из его воспитанников – Ибрагимом Хафизовым, которому скоро предстоит защищать спортивную честь Ставропольского края на чемпионате России. Не один десяток лет Владимир Федорович Акатов тренирует молодых боксеров: шлифует таланты и способности, отрабатывает бойцовскую стратегию и тактику, готовит ребят к соревнованиям различного уровня и масштаба.

Пожалуй, самым известным, реально «звездным» воспитанником Акатова стал Давид Аванесян – действующий чемпион Европы, многократно защитивший чемпионский пояс, боксер года по версии Европейского боксерского союза. Занят тренерской работой Владимир Федорович и сегодня, среди подающих надежды его подопечных — Ибрагим Хафизов, победитель всероссийских соревнований общества «Динамо» (турнир на днях завершился в Кирове) и Анастасия Лучкина, завоевавшая в Ульяновске золото Всероссийской Универсиады. Сегодня с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым Владимир Акатов обсудил проблемы и перспективы развития отечественного бокса.

— Молодежь – наше будущее, и ставку важно сделать правильно – на будущее здоровое, спортивное, энергичное. На ребят, готовых работать честно и много, добиваться побед, прославлять родной край и родную страну, — убежден глава города.