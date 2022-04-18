Спорт во имя добра

Благотворительный забег проекта KAVKAZ.RUN состоялся в столице СКФО. Он помог собрать средства для помощи юной пятигорчанке.

Старт и финиш располагались в этот раз около озера Провал. Зажигательная музыка, бодрые люди в спортивных костюмах, ростовые куклы и аниматоры – все это создавало неповторимую атмосферу спортивного праздника.

Перед началом мероприятия — традиционное приветствие от директора проекта Михаила Шорова, а также депутата Думы Ставропольского края, директора группы компаний «Вита+», которая является бессменным спонсором забегов, Жаника Гончарова, депутата Думы Пятигорска Константина Сухарева ииерея Пятигорской и Черкесской епархии Владимира. Затем — бодрая разминка и долгожданный старт.

Цифра: почти 500 человек из 15 регионов России приняли участие в забеге на 2 километра.

— Это забег для людей с большим сердцем, — отметил Михаил Шоров.- Сегодня дистанцию также преодолеют любители скандинавской ходьбы и пробегут те, кто захотел поучаствовать в эстафете. Мы пошли на такой шаг, чтобы расширить нашу семью любителей спортивных мероприятий. География, как всегда, обширна. К нам приезжают люди из разных городов. Преимущественно, из южных. Конечно, это и большое количество местных жителей, которые взяли себе за правило помогать тем, кому нужна поддержка, и открывать беговой сезон хорошим, добрым делом.

Михаил Шоров рассказал, что организаторы и участники забега помогаютпятигорчанке Милене Федотенковой. В свои 10 лет она уже призер и победитель многих краевых и региональных соревнований по настольному теннису, даже входила в ТОП-10 лучших спортсменов России по своему году рождения. В 2019 году после страшной автокатастрофы врачи вынесли вердикт: девочка не сможет ходить. Милена перенесла несколько операций, длительную реабилитацию, но не оставила спорт. По приглашению Паралимпийского комитета РФ побывав в Доме паралимпийского спорта, она поставила себе цель завоевать паралимпийскую медаль! Цель благотворительного забега — приобретение дорогостоящей профессиональной спортивной коляски для Милены. Стоимость ее — 350 тысяч рублей. Но она позволит девочке участвовать во всероссийских и международных соревнованиях, постепенно приближаясь к мечте. Коляску создают по индивидуальным показателям девочки лично для нее.

Ни одного мероприятия не пропускает команда «Вита+». На предприятии не только поддерживают благотворительные акции, но и заботятся о здоровье своего коллектива. Участники сборной рассказали, что совместные занятия спортом, тем более в рамках таких ярких мероприятий, сближает коллег, делает атмосферу на рабочих местах более дружеской и теплой.

В забеге принимали участие и необычные команды. Например, Ея Васильева из Ростова-на-Дону приехала в Пятигорск на один день с пятью из шестерых своих детей специально только для того, чтобы стать частью этого спортивного праздника. Младшим ее близняшкам всего семь месяцев от роду. Примечательно, что в апреле прошлого года Ея участвовала в благотворительном забеге KAVKAZ.RUN, будучи беременной малышками. Так что, в каком-то смысле, девочки — ужеактивистки проекта. Ея рассказала, что они любят приезжать в Пятигорск всей семьей на эти атмосферные и добрые соревнования. Стараются не пропускать ни одного.

Каждый житель и гость города-курорта, который принял участие в благотворительном забеге исполнения желаний, помог Милене приблизиться к ее мечте стать чемпионкой, прославить родной край и вселить надежду в таких же ребят, как она.