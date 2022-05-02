Спортивно-патриотическая акция в сквере Победы

На спортплощадке обновленного сквера Победы в Горячеводске прошла городская спартакиада. «Одна из самых притягательных и благоустроенных территорий не только поселка Горячеводского, но и Пятигорска в целом», — так охарактеризовал «старый новый» сквер глава города Дмитрий Ворошилов. Сегодня в полдень здесь открылась большая концертная программа, посвященная одновременно Празднику весны и труда и предстоящему Дню Великой Победы. А чуть позже был разыгран Кубок главы Пятигорска по дворовому минифутболу.

— Мы собрались, чтобы поздравить друг друга с майскими праздниками, чтобы отдать дань памяти поколению победителей и задуматься о будущем. 30 лет не горел в этом сквере Вечный огонь, да и сам сквер оставлял желать лучшего. Но общими усилиями в минувшем году мы смогли все изменить. И сегодня это красивое, комфортное, благоустроенное пространство для семейного отдыха, — отметил, открывая праздник, Дмитрий Ворошилов.

В сквере Победы выступили юные музыканты, чтецы, вокалисты. У возрожденного Вечного огня развернули алое Знамя Победы, гостям праздника раздали георгиевские ленты. Что же касается турнира по минифутболу, долго искать участников не пришлось: в Пятигорске любительский футбол действительно любят! В борьбе за Кубок сошлись команды школ №№21,23 и сборная молодежной сотни Горячеводской казачьей общины. Ребята показали по-настоящему красивый, захватывающий и непредсказуемый футбол. Играли до трех голов, и после подведения итогов каждая из команд-участниц получила мяч с личным автографом главы Пятигорска.