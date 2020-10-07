Спортшкола, садик, гимназия

На знаковых для города стройплощадках побывали директор Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Министерства экономического развития РФ Ольга Рухуллаева, заместитель председателя краевого Правительства Роман Петрашов и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Первым посетили детский сад ясельного типа на 220 мест в станице Константиновской, возведенный «с нуля» на пересечении улиц Шоссейной и Почтовой. Здесь уже полностью завершены все строительные работы и внутренняя отделка помещений, отлажена работа сетей ресурсоснабжения, укомплектованы прачечные, пищеблок, музыкальные классы, бассейн, прогулочные павильоны и игровые площадки. Завершается устройство ограждения по всему периметру территории, продолжается сборка и расстановка мебели и оборудования. Идет работа над капитальным кирпичным забором — построить его должны до конца этого месяца. С учетом времени, необходимого на лицензирование объекта, открытие запланировано ближе к Новому году. Новый детсад на 12 групп (они уже сформированы) даст городу около 100 рабочих мест.

Следующий объект — спортивная школа олимпийского резерва №2, открытие которой намечается после масштабной реконструкции в рамках нацпроекта «Демография». Учреждение станет многофункциональным спортивным центром, который сможет не только воспитывать собственных чемпионов, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Работы на стройплощадке полностью завершены, установлена трибуна для зрителей, на финишную прямую выходит закупка и размещение спортинвентаря в залах. В начале ноября в обновленную школу привезут боксерские шлемы и груши, установят ринги, а открыться новый спортивный объект должен в декабре.

Третий объект — пожалуй, самый сложный в этом перечне — Гимназия №11, старейшая в городе. Здесь близится к финалу реконструкция с элементами реставрации. Межэтажные турлучные перекрытия заменены на железобетонные, установлен внутренний каркас, усилен фундамент — гимназия теперь полностью отвечает нормам сейсмоустойчивости. А вот фасад здания, построенного в начале XX века — памятник архитектуры, так что работа здесь ведется сложная и тонкая. Объект должен быть полностью готов до конца года, далее — оформление всех необходимых документов и ввод в эксплуатацию. Напомним, строительство и реконструкция детсада, гимназии и спортшколы — на постоянном контроле Губернатора края и главы Пятигорска.