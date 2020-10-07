Спортшкола, садик, гимназия

Октябрь 7, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 35

На знаковых для города стройплощадках побывали директор Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Министерства экономического развития РФ Ольга Рухуллаева, заместитель председателя краевого Правительства Роман Петрашов и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Первым посетили детский сад ясельного типа на 220 мест в станице Константиновской, возведенный «с нуля» на пересечении улиц Шоссейной и Почтовой. Здесь уже полностью завершены все строительные работы и внутренняя отделка помещений, отлажена работа сетей ресурсоснабжения, укомплектованы прачечные, пищеблок, музыкальные классы, бассейн, прогулочные павильоны и игровые площадки. Завершается устройство ограждения по всему периметру территории,  продолжается сборка и расстановка мебели и оборудования. Идет работа над капитальным кирпичным забором — построить его должны до конца  этого месяца. С учетом времени, необходимого на лицензирование объекта, открытие запланировано ближе к Новому году. Новый детсад на 12 групп (они уже сформированы) даст городу около 100 рабочих мест.

Следующий  объект — спортивная школа олимпийского резерва №2, открытие которой намечается после масштабной реконструкции в рамках нацпроекта «Демография».  Учреждение станет многофункциональным спортивным центром, который сможет не только воспитывать собственных чемпионов, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Работы на стройплощадке полностью завершены, установлена трибуна для зрителей, на финишную прямую выходит закупка  и размещение спортинвентаря в залах.  В начале ноября в обновленную школу привезут боксерские шлемы и груши, установят ринги, а открыться новый спортивный объект должен в декабре.

Третий объект —  пожалуй, самый сложный в этом перечне   — Гимназия №11, старейшая в городе. Здесь близится к финалу реконструкция с элементами реставрации. Межэтажные турлучные перекрытия заменены на железобетонные, установлен  внутренний каркас, усилен фундамент — гимназия теперь полностью отвечает  нормам  сейсмоустойчивости. А вот фасад здания, построенного в начале XX века — памятник архитектуры, так что работа здесь ведется  сложная и тонкая. Объект должен быть полностью готов  до конца года, далее — оформление всех необходимых документов и ввод  в эксплуатацию. Напомним, строительство и реконструкция детсада, гимназии и спортшколы  — на постоянном   контроле   Губернатора края и главы Пятигорска.

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