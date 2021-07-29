Средства индивидуальной защиты поступили в ТИК Пятигорска

Избирательная комиссия Ставропольского края передала в территориальную избирательную комиссию города Пятигорска дезинфицирующие средства для работы УИК на предстоящих выборах осенью 2021 года. Получено свыше 2 тысяч единиц антисептических средств для дезинфекции поверхностей, более 800 единиц антисептических средств для обработки рук, свыше 100 тысяч масок. Привезли также перчатки и одноразовые шариковые ручки. В ходе Единого дня голосования в Пятигорске будут работать 78 избирательных участков. Каждый из них будет обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты. Напомним, избирательная кампания в этом году будет многоуровневой: пятигорчанам предстоит выбрать, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе, в региональном парламенте, а также сформировать городскую Думу VI созыва.