Сроки действия лицензий и разрешений на определенные виды деятельности

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440» (далее — Постановление) расширен перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года и действие которых продлевается на 12 месяцев.

В указанный перечень включены, в том числе, договоры водопользования; решения о предоставлении водных объектов в пользование; разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории; разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей лицензий на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.

Кроме того, до 01.10.2020 продлевается срок: обучения по охране труда или проверки знаний требований охраны труда работников организаций, истекающий в период с апреля по сентябрь 2020 года; действия результатов проведения специальной оценки условий труда, истекающий в период с апреля по сентябрь 2020 года.

Срок действия выданного сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда продлевается на 6 месяцев в отношении сертификатов, выданных в период с 20 апреля по 20 сентября 2015 года. Переоформление выданных сертификатов в связи с продлением срока их действия не осуществляется.

До 31.12.2020 на основании временного разрешения допускается производство спиртосодержащего косметического геля для рук организациями, осуществляющими производство пива. Производство геля для рук разрешено в пределах объема, определенного временным разрешением, в потребительской упаковке объемом не более 255 куб. см. для использования сотрудниками организации-производителя при осуществлении ими трудовой деятельности, а также для безвозмездной передачи некоммерческим медицинским организациям, некоммерческим организациям социального обслуживания, государственным или муниципальным учреждениям;

Срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы, истекающий в период со дня вступления в силу названного Постановления до 31.12.2020, продлевается до 31.12.2021, если реализация объекта государственной экологической экспертизы осуществляется без отступления от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

До 01.03.2021 продлевается срок действия: аттестатов аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, срок действия которых истекает в 2020 году; свидетельств о присвоении категории гостиницам, срок действия которых истекает в 2020 году.

Запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, применяется до 01.01.2022 в отношении гостиниц с номерным фондом 15 и менее гостиничных номеров.