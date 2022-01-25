Срубленные деревья были аварийными

Деревья, срубленные утром 23 января возле библиотеки Горького в Пятигорске, были аварийными и представляли серьезную опасность для пешеходов и автомобилей.

Несколько берез, лип, а также клен и грецкий орех удалены по предписанию прокуратуры – после предварительной проверки. Накануне в одном из пабликов города появилось сообщение от обеспокоенного подписчика о том, что «сегодня в 7:30 возле библиотеки Горького спилили с десяток здоровых деревьев. На просьбу предоставить документы, согласующие рубку, ответили отказом, после чего была вызвана полиция…» Разъясняем ситуацию. Земельный участок на улице Университетской, о котором идет речь, находится в частной собственности. Еще в конце декабря минувшего года по обращению собственника участка и ООО «Пятигорсктеплосервис» была проведена проверка с участием помощника прокурора города, а также инженера-лесопатолога филиала ФБУ «Рослесозащита» и специалиста МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации Пятигорска». В ходе проверки (Акт от 27.12.2021.) установлено следующее: 14 из 19 растущих здесь деревьев являются аварийными: имеют признаки внутристволовой гнили, усыхания, механические повреждения, кроме того, некоторые деревья имеют опасный наклон на пешеходную зону. В Акте проверки говорится: «Указанные выше 14 деревьев представляют опасность слома на проезжую часть и пешеходную зону». Таким образом, спил аварийных деревьев на улице Университетской был произведен полностью на законных основаниях.