СШОР № 2 получит имя В. Энтальцева

Реконструированную спортивную школу №2 в Пятигорске назовут именем тренера Валерия Энтальцева. Такое решение принято сегодня на встрече главы города Дмитрия Ворошилова и одного из самых ярких воспитанников Валерия Васильевича — прославленного боксера, бронзового призера Олимпиады-2012 Давида Айрапетяна. Давид, кстати, будет работать тренером в новой школе.

Напомним, реконструкция спортивной школы олимпийского резерва в поселке Горячеводском завершается в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Спорт — норма жизни» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Фактически на месте старого здания спортшколы вырос современный многофункциональный спортивный центр. Новая школа бокса сможет не только воспитывать чемпионов, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Кроме того, спорткомплекс станет отличной тренировочной базой для подготовки спортсменов к важным чемпионатам и первенствам. Сегодня спортшколу посетили глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов и боксер Давид Айрапетян — заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр в Лондоне (2012). Они осмотрели залы и технические помещения, оценили качество и темп реконструкции и прямо на месте приняли несколько важных решений. Так, здесь будет оборудована баня — для того, чтобы боксеры могли сгонять вес перед ответственными стартами.

А еще Давид Айрапетян предложил присвоить «новой старой» школе бокса имя своего Учителя — Валерия Энтальцева. Валерий Энтальцев ушел из жизни в 2018-м. Отличный спортсмен и, без преувеличений, гениальный тренер, он воспитал, вырастал и вдохновил прекрасных боксеров, многим из которых удалось прославить Пятигорск на мировом ринге. В память об этом замечательном человеке с несокрушимой волей и щедрым сердцем новая «кузница чемпионов» будет носить его имя.