Стань заметным для водителей

В Пятигорске отряды юных инспекторов движения школы №26 и 31 вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд по контролю за наличием у пешеходов световозвращающих элементов. Расположившись вблизи учебных организаций, школьники провели разъяснительную работу о том, как важно использовать световозвращатели в темное время суток. А также вручили их тем, у кого их не оказалось.

Помимо этого, активисты обращали внимание пешеходов на необходимость переходить дорогу только по пешеходному переходу. Подобные рейды, в Пятигорске проводятся на постоянной основе, и принимают в них участие не только педагоги с детьми, но и родительские активы.

Госавтоинспекция Пятигорска напоминает, что применение пешеходами изделий со световозвращающими элементами, более чем в 5 раз снижает риск наезда на них транспортного средства. Происходит это из-за того, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150 м, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.