Старые схемы — новые жертвы

От рук очередного мошенника пострадала 86-летняя пятигорчанка, поверившая в выдуманную историю о ДТП.

Злоумышленник действовал по распространенной схеме. Сначала на мобильный телефон пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей аварии, а затем за деньгами, якобы предназначенными для возмещения ущерба потерпевшей стороне, прибыл курьер. Женщина передала молодому человеку 184 тысячи рублей, но позже связалась с дочерью, узнала, что с ней все в порядке, и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен 19-летний житель станицы Кавказской Краснодарского края. Молодого человека задержали, доставили в пятигорский отдел полиции, где он в содеянном сознался. В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на выявление и документирование незаконной деятельности гражданина.