Ставропольская молодежь выступила против хищений электроэнергии и энергооборудования

Молодежная акция компании «Россети Северный Кавказ» под лозунгом «Стоп, Вор!» прошла на Бульваре Мира в промышленной столице Ставрополья – городе Невинномысске. Ее участниками стали студенты Невинномысского энергетического техникума.

Этим мероприятием ребята решили привлечь внимание общественности к проблеме воровства не только энергоресурса, но и оборудования, находящегося непосредственно на энергообъектах.

В тандеме с энергетиками филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» студенты разъясняли жителям на улицах города, что хищение любого оборудования с электроподстанций, опор линий электропередачи и других энергообъектов влечет за собой не только юридическую ответственность. Оно смертельно опасно.

«Любые попытки хищения оборудования и материалов на объектах электросетевого комплекса смертельно опасны для жизни и здоровья и являются основной причиной электротравматизма сторонних лиц», – акцентировали внимание жителей участники акции.

Злоумышленники подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь случайных прохожих. Кроме того, повреждая ограждения объектов и замки трансформаторных подстанций, они зачастую подвергают риску детей, которые в попытке исследовать вскрытое помещение, могут попасть под высокое напряжение.

«Наши студенты – будущие энергетики – не понаслышке знают, сколько труда ежедневно вкладывают специалисты отрасли для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей Ставропольского края, и какой ущерб наносят энерговоры электросетевому комплексу», – отметил директор ГБПОУ Невинномысский энергетический техникум Игорь Минайло.

В ходе проводимой акции сотрудники филиала «Ставропольэнерго» и студенты-энергетики раздали горожанам флаеры с полезной информацией и призвали жителей быть бдительными гражданами и честными потребителями.

Если вы стали очевидцем противоправных действий вблизи или непосредственно на энергообъектах, сообщите об этом по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии компании «Россети»: 8 800 220 0 220. Своими действиями вы можете не только предотвратить аварийную ситуацию на энергообъекте, но и спасти чью-то жизнь.

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