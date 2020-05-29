Ставропольские гандболисты в числе лучших

Федерация гандбола России подвела итоги голосования по выбору самого ценного игрока Суперлиги Париматч в сезоне 2019/2020 годов. Победителем в самой престижной номинации стал левый полусредний ставропольского «Виктора» Антон Отрезов.

За нашего земляка отдали свои голоса тренеры команд суперлиги, спортивные журналисты и болельщики. В заочном споре он опередил одноклубника – Виталия Мазурова, а также игрока волгоградского «Каустика» Романа Макришина.

Лучший бомбардир «Виктора» в 21 матче чемпионата страны в суперлиге забил 94 мяча и отдал 64 голевых паса, внеся значительный вклад в командный успех. Напомним, что коллектив из Ставрополя впервые в своей истории стал серебряным призером по итогам национального первенства в классе сильнейших.

Примечательно, что два года назад Отрезов уже был отмечен в конкурсе ФГР – тогда Антон был признан лучшим разыгрывающим российской суперлиги.

– Важно не то, что я стал самым ценным игроком, а то, что наш клуб добился долгожданного результата, – отметил Антон Отрезов. – Минувший сезон был тяжелым. В целом команда по ходу сезона перестраивалась, становилась единым коллективом, где каждый может заменить каждого. Также особое внимание уделялось тактике. Мы стараемся играть в быстрый гандбол, прибавляем с каждым годом.

В числе претендентов на победу в конкурсе ФГР в других амплуа (итоги голосования здесь будут подведены завтра) – еще несколько представителей «Виктора». Антон Заболотский включен в число номинантов на звание «Лучший вратарь». Вячеслав Касаткин может подтвердить завоеванный год назад титул лучшего линейного российской суперлиги. Сергей Кленов претендует на звание лучшего тренера. А Виталий Мазуров претендует на звание как лучшего разыгрывающего, так и правого полусреднего сезона 2019/2020 годов.