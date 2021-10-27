Ставропольские компании представили свою продукцию на рынке Абхазии

С 19 по 21 октября традиционно компании Ставропольского края посетили Республику Абхазия в рамках бизнес — миссии. Организаторами выступили Центр поддержки экспорта, функционирующий на базе центра «Мой бизнес», при активном участии Союза «Пятигорская торгово-промышленная палата».

Знакомство ставропольского и абхазского бизнеса состоялось за круглым столом, где при участии представителей администраций районов и ТПП Республики Абхазии обсуждались вопросы развития внешнеэкономических связей края и республики, расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, переработки аграрной продукции, промышленности и туризма, реализации совместных инвестиционных проектов.

Члены ставропольской делегации в составе представителей ООО «Элс групп», ИП Погребняк М.Е. и ИП Евпраксина Н.В., ООО «Изумрудный город», ООО «Машук» (санаторий «Пятигорский нарзан»), ООО «Авиационно-космические разработки «Бегак», имели возможность презентовать свою продукцию, высказать свое мнение о перспективах и планах сотрудничества с абхазской стороной.

Торгово-промышленной палатой Абхазии был также организован ряд встреч с представителями администрации, в частности главой администрации Очамчырского района Бигвава Б.В., который отметил, что они давно рассматривают возможность тесного сотрудничества с предпринимателями Ставрополья, как одного из крупнейших производителей аграрной продукции, минеральных удобрений и других востребованных в Абхазии товаров. В результате встречи стороны пришли к соглашению в организации постоянного обмена бизнес-миссиями между Ставропольем и Абхазией, с целью развития прямого взаимодействия предпринимательского сообщества нашего края и Республики Абхазия.

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