Ставропольские продукты — на ярмарке

В Пятигорске проходят ярмарки продукции краевых товаропроизводителей «Покупай Ставропольское!» Ближайшая ярмарка пройдет 26 марта по адресу: Пятигорск, микрорайон «Белая Ромашка» по ул. Орджоникидзе. Режим работы ярмарки с 8-00 до 15-00 часов.

Покупателям будет представлена качественная продукция по доступным ценам. Информационно-маркетинговый проект «Покупай Ставропольское!», координатором которого является комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию при непосредственной поддержке Правительства края, реализуется с 2010 года. Основная его цель — повышение потребительского спроса на продукцию Ставропольских производителей, увеличение доли наших товаров на внутреннем рынке, эффективное взаимодействие отраслевых предприятий и организаций торговли, широкое информирование населения о производимых в регионе товарах и привлечение внимания к Ставропольской продукции за его пределами.