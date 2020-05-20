Ставропольские спортсмены отличились на Всероссийских соревнованиях

Во время ограничений в связи с режимом самоизоляции тренерский состав Ставропольской краевой федерации рукопашного боя проводит тренировочные занятия с помощью видеоконференций. Аналогичным образом проведены дистанционные всероссийские соревнования по нормативам общефизической и специальной физической подготовки, посвященные 75-летию Великой Победы.

Эти соревнования, организованные Общероссийской федерацией рукопашного боя, состояли из трех этапов. На первом, «клубном» этапе, который проводился с 11 по 27 апреля, состоялось первенство спортивных клубов, секций и спортивных школ среди спортсменов и членов их семей. В нем приняли участие онлайн более 10 тысяч спортсменов со всей России. Например, в «клубном» этапе детско-юношеского центра «Патриот» Ставрополя приняли участие более 150 воспитанников и их родителей.

Видеофайлы с результатами победителей «клубного» этапа были направлены в судейские коллегии второго, «регионального» этапа, который состоялся с 27 апреля по 6 мая и получил статус первенств и чемпионатов субъектов России. В Ставропольском крае на этом этапе были представлены более 300 результатов. Самыми активными участниками стали воспитанники тренеров Р. Алиева (ДЮСШ единоборств г. Ставрополя), С. Сохарева (СК «Двойной Дракон» г. Пятигорска), А. Гладких и М. Алдамовой (обе – краевая ДЮСШ (к)), М. Гаврюшенко, Б. Геворгян, Т. Дудкиной, А. Крючковой (все – ДЮЦ «Патриот» г. Ставрополя).

Третий, «всероссийский» этап состоялся с 07 по 12 мая. В нём соревновались лучшие спортсмены субъектов страны. На этот этап были представлены более 500 видеофайлов. Судейская коллегия, в которой были судьи всероссийской категории из Хабаровска, Брянска, Калининграда и Ставрополя, подвела итоги дистанционных всероссийских соревнований по нормативам общефизической и специальной физической подготовки, посвящённых 75-летию Великой Победы. В соревнованиях приняли участие спортсмены и члены их семей более 35 регионов РФ, а также представители Донецкой Народной Республики. Соревнования проводились в следующих упражнениях: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из положения лёжа на спине, упражнение «Звёздные прыжки», приседание «Пистолет». Личное первенство разыгрывалось среди юношей, девушек, мужчин и женщин в следующих возрастных группах: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-30, 31-50 лет и старше 51 года.

Победителями всероссийских соревнований стали представители Ставропольского края: Владислав Кононенко (ДЮЦ «Патриот» г. Ставрополь) – в двух упражнениях, Максим Пашетный (КДЮСШ(к)) – в двух упражнениях, Сергей Сохарев (СК «Двойной дракон» г. Пятигорск), Роман Шумаков (КДЮСШ(к)), Алена Белянская (СК «Щит и меч» г. Ставрополь), Валентина Иванцова (СК «Двойной дракон» г. Пятигорск) – в двух упражнениях, Милана Ефимова (КДЮСШ(к)).

Всего ставропольские спортсмены, подтвердившие свои лидерские позиции в стране, завоевали 10 «золотых», 3 «серебряных» и 3 «бронзовых» награды. Ещё в девяти случаях наши земляки остановились в шаге от пьедестала.