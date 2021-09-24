Ставропольский филиал «Россети Северный Кавказ» отмечает 85-летие

Одна из старейших энергосистем России — Ставропольская — отмечает 85-летие.

Бесперебойную работу электросетевого комплекса края обеспечивает филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго».

Свое начало предприятие берет с «первенца» плана ГОЭЛРО на Северном Кавказе – Баксанской ГЭС. Ее первый гидроагрегат дал электрический ток 20 сентября 1936 года.

Хоть исторически эта дата и считается началом образования Ставропольской энергосистемы, зарождение отрасли в регионе произошло намного раньше.

Более сотни лет назад Ставрополье навсегда вошло не только в историю страны, но и в мировую.

Столица СКФО стала центром развития электроэнергетики в дореволюционный период, здесь был запущен первый в России электрический трамвай, а на территории Кавказских Минеральных Вод впервые в мире была реализована смелая техническая идея: синхронная работа двух разноименных объектов — гидроэлектростанции «Белый уголь» и Пятигорской тепловой электростанции. Была на деле доказана возможность параллельной работы объектов, находящихся на значительном удалении друг от друга. Успех кавказских энергетиков побудил частные фирмы, в руках которых находилось все электроснабжение России, заняться сооружением электропередаточных установок и в других местах страны, в первую очередь, в районах Петербурга и Москвы.

Сегодня легендарная ГЭС «Белый уголь», которая находится на балансе компании — объект культурного наследия. Ежегодно сотни гостей и жителей приезжают сюда, чтобы пропитаться исторической атмосферой знакового события.



Славное дело великих инженеров-электротехников — Шателена и Графтио – было продолжено и в самый суровый для нашей страны — военный период. Во время Великой Отечественной войны энергетики компании не только внесли неоценимый вклад в общую победу над фашизмом, но и проявили себя настоящими героями, восстанавливая полуразрушенные объекты, которые ни дня не работали на врага. Во время оккупации энергетики блокировали работу электростанций, чтобы гитлеровцы не могли использовать электроэнергию. В честь множественных подвигов наших коллег именем ветерана ставропольской энергосистемы Ивана Яковлевича Обрященко назван высокотехнологичный энергообъект в селе Покойном Буденновского района.

В наш век научно-технический прогресс неумолимо движется вперед. Электросетевой комплекс Ставрополья динамично растет и развивается — строятся новые современные объекты, реконструируются и модернизируются действующие, внедряется высокотехнологичное оборудование.

Сегодня «Ставропольэнерго» — это самый крупный филиал компании «Россети Северный Кавказ». Производственный потенциал предприятия — свыше 19,8 тыс. ЛЭП общей протяженностью более 53,7 тыс. км и 345 подстанций 35-110 кВ общей мощностью 5048 МВА. В зоне ответственности находятся 26 районов края (более 2,7 млн жителей, 1400 социально значимых объектов).

Но самый ценный и главный фактор успешной работы «Ставропольэнерго» — высокопрофессиональный персонал, который в любое время суток и при любой погоде со знанием дела трудится во благо жителей Ставрополья.

Впереди у ставропольских специалистов самый ответственный период — осенне-зимний максимум нагрузок, подготовка к которому вступила в завершающую стадию. К наступающим холодам ставропольские энергетики, по традиции, готовятся основательно и ответственно и делают все от них зависящее, чтобы энергоснабжение земляков осуществлялось надежно и бесперебойно еще не один десяток лет.

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