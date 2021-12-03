Ставропольский край награжден вымпелом Министра обороны России

Наш регион стал победителем конкурса среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва. Торжественная церемония вручения переходящего вымпела прошла в здании краевого правительства. Кроме того, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский вручил почетные грамоты Министра обороны РФ за разумную инициативу, усердие, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и высокий профессионализм, проявленные при подготовке граждан к военной службе, а также за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Напомним, ранее в аналогичном краевом конкурсе Пятигорск занял первое место и получил переходящий вымпел губернатора Ставропольского края «За подготовку молодежи к военной службе».