Ставропольский край награжден вымпелом Министра обороны России

Декабрь 3, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 304

Наш регион стал победителем конкурса среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва. Торжественная церемония вручения переходящего вымпела прошла в здании краевого правительства. Кроме того, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский вручил почетные грамоты Министра обороны РФ за разумную инициативу, усердие, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и высокий профессионализм, проявленные при подготовке граждан к военной службе, а также за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Напомним, ранее в аналогичном краевом конкурсе Пятигорск занял первое место и получил переходящий вымпел губернатора Ставропольского края «За подготовку молодежи к военной службе».

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