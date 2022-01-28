Сто дней до Победы

77 лет отделяет внуков и правнуков освободителей от Дня Победы в Великой Отечественной войне. А ровно через сто дней мы будем отмечать этот самый святой для россиян праздник. По традиции в Пятигорске, в сквере напротив администрации, в последние январские дни устанавливают хронометр отсчета, указывающий время, оставшееся до победного мая- 2022.

В пятницу, 28 января, на торжественный митинг собрались представители Совета ветеранов Пятигорска, юнармейцы, депутаты Думы города. О том, том, что делают местные власти для сохранения памяти павших, напомнил у микрофона градоначальник Дмитрий Ворошилов. В прошлом году в Пятигорске полностью реконструирован Парк Победы и расположенный на его территории Воинский мемориал, в этом году – музей Воинской славы в Комсомольском парке. Работы по увековечиванию памяти о подвиге наших предков не прекращаются.

К участникам митинга обратился также Николай Лега – председатель городской ветеранской организации. Минута молчания. Право снять полотно с хронометра, ведущего отчет до Победы, предоставили Николаю Леге и юнармейцу, начальнику караула, десятикласснику 4-й гимназии Виктору Ковину. А о старте мероприятий, посвященных празднованию 77-летия Великой Победы, оповестил трехкратный залп салюта.