Сто дней до Победы

Январь 28, 2022 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 160

77 лет отделяет внуков и правнуков освободителей от Дня Победы в Великой Отечественной войне. А ровно через сто дней мы будем отмечать этот самый святой для россиян праздник.   По традиции в Пятигорске, в сквере напротив администрации, в последние январские дни устанавливают хронометр отсчета, указывающий время,  оставшееся до победного мая- 2022.

В пятницу, 28 января, на торжественный митинг собрались представители Совета ветеранов Пятигорска, юнармейцы, депутаты Думы города. О том,  том,  что делают местные власти для сохранения памяти павших, напомнил у микрофона градоначальник Дмитрий Ворошилов. В прошлом году в Пятигорске  полностью реконструирован Парк Победы и расположенный на его территории Воинский мемориал, в этом году – музей Воинской славы  в Комсомольском парке. Работы  по увековечиванию памяти о подвиге наших предков не прекращаются.

К участникам митинга обратился также Николай Лега – председатель городской ветеранской организации. Минута молчания. Право снять полотно с хронометра, ведущего отчет до Победы, предоставили Николаю Леге и юнармейцу, начальнику караула, десятикласснику 4-й гимназии Виктору Ковину. А о старте мероприятий, посвященных празднованию  77-летия Великой Победы,  оповестил трехкратный залп салюта.

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