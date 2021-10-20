Профилактика сотового и интернет-мошенничества на Ставрополье носит регулярный характер. Одной из форм являются беседы полицейских с жителями края на тему актуальных мер безопасности при общении с незнакомцами по мобильной связи и в сети Интернет.

Так, в рамках акции «Стоп, мошенник!» сотрудники полиции Пятигорска в очередной раз встретились с жителями и гостями столицы федерального округа.

Стражи порядка вышли на улицы города, чтобы проинформировать граждан о возможных действиях злоумышленников и посоветовать оставаться бдительными при общении с неизвестными, желающими получить какую-либо личную информацию, в том числе данные банковских карт.

Распространить информацию полицейским помогали представители Дома национальных культур. Организаторы совместно раздали гражданам памятки, содержащие описания возможных мошеннических схем и рекомендации по поведению в ситуациях, где действия телефонного или интернет-собеседника вызывают подозрения.