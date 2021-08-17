«Страна открытий» для Дарьи Дробиловой

Школьница из Пятигорска Дарья Дробилова стала амбассадором Ставропольского края в проекте «Страна открытий».

Успех юной пятигорчанки начался с того, что на всероссийский образовательно-туристический конкурс Даша представила собственный видеоролик о достопримечательностях Пятигорска: парке «Цветник», Лермонтовской галерее, Китайской беседке и других. По словам директора гимназии № 11, где учится Даша, Натальи Джатиевой, именно в школе ей посоветовали принять участие в этих творческих соревнованиях.

— Мы гордимся нашей девочкой — такой яркий дебют, — отметила Наталья Борисовна. – Она молодец — любознательная, спокойная, из дружной семьи.

Принять участие в конкурсе могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого нужно было снять короткий видеорассказ о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok. География состязаний охватила всю страну — от Калининграда до Владивостока. Даша узнала о конкурсе буквально за пару дней до окончания приема заявок. В выходной с родителями она отправилась на съемки. «В начале июле мне пришло сообщение, что я победила. Честно говоря, я уже и не ждала этого, ведь конкурс давно завершился», — вспоминает Даша.

Цифры: 25 тысяч школьников рассказали о любимых местах в родных регионах, а победителями стали 100 ребят из 50 регионов нашей страны.

От Ставропольского края отобрали трех лучших участников. Среди них и оказалась ученица 10 А класса Дарья Дробилова. В номинации «Урбанистика» она представила видеоролик о знаковых достопримечательностях родного города-курорта. Как победитель конкурса Даша стала амбассадором Ставрополья в проекте «Страна открытий» и сейчас принимает участие в специальной экскурсии по образовательно-туристическим маршрутам Москвы. Кроме того, вместе с известными блогерами и режиссерами юная пятигорчанка отправилась в увлекательное путешествие «Страна открытий» на уникальном детском поезде РЖД.

С 16 по 20 августа ребята посещают Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару и знакомятся с высокотехнологичными, историческими и культурными объектами этих городов. Своими впечатлениями от поездки Даша поделилась с читателями «Пятигорской правды» в тот момент, когда находилась с группой в Нижнем Новогороде:

— Сначала была очень яркая церемония награждения, — рассказывает Дарья. — Призы нам вручал видеоблогер Артур Бабич. Нам подарили очень много подарков: фирменную одежду, игры для активного отдыха, телефоны, селфи-палки, пауэр-банки, все, что нужно для того, чтобы снимать видеоролики, а также то, что пригодилось нам в дальнейшей поездке. Потом была обзорная экскурсия по Москве. Затем мы отправились в Нижний Новгород. Здесь мы снимали видеоролики с еще несколькими известными видеоблогерами: Даней Милохиным и Николаем Хорошиловым. Впереди еще много интересного. Я в восторге от поездки.

Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 11 Валентина Блажец, Даша Дробилова учится хорошо. Педагоги поддерживают талант ученицы, в том числе и режиссерский. Мама Дарьи отметила, что раньше девочка собиралась поступать в медицинский вуз. Однако теперь все может измениться. Талант юной пятигорчанки рассмотрели на федеральном уровне и, возможно, последуют предложения об обучении в образовательных учреждениях по смежным с конкурсом профилям.

Факт: Конкурс «Страна открытий» организован столичным Комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и группой компаний «Просвещение».