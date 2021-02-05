Строительные работы на финишной прямой

Строительные работы в старейшей гимназии Пятигорска вышли на финишную прямую.

Глава города Дмитрий Ворошилов и прокурор Пятигорска Виктор Келлер проверили ход работ в гимназии №11. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 30 апреля 2021 года. Уже закуплено учебное и спортивное оборудование, оснащение пищеблока. Отреставрирована входная группа и фасад гимназии, восстановлены утраченные с течением времени элементы. В ближайшее время на спортивной площадке начнется укладка специального резинового покрытия.

— Несмотря на завершение строительства, расслабляться никому нельзя! Учителя и школьники с нетерпением ждут возвращения в родные стены, — отметил Дмитрий Ворошилов.

Напомним, здание гимназии, построенное в начале XX века — памятник архитектуры, восстанавливают его в рамках нацпроекта «Образование». Обновленная гимназия значительно увеличила свою площадь. Здесь появились мансардный этаж, современный пищеблок и большая спортивная площадка. Всего в гимназии №11 смогут обучаться 252 ученика.