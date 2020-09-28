Строительные работы — под контролем главы

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проверил ход работ на стройплощадках социально значимых объектов города.

В Пятигорске работы идут сразу на трех крупных объектах. Наиболее сложный – Гимназия № 11 в центре города. Здесь уже завершаются работы по утеплению и настилу кровли, осуществляется реставрация северного фасада здания. Ведутся отделочные работы, работы по стяжке полов, по укладке керамической плитки в коридорах, так же выполняется монтаж систем вентиляции, водопровода, канализации и электроснабжения, локально вычислительной сети, охранной сигнализации, а также устройство наружного ограждения территории. Приступили и к благоустройству территории.

В станице Константиновской ждут сдачи детсада ясельного типа на 220 мест. Здесь завершены все строительные работы и внутренняя отделка помещений. Выполняется работа по наладке и пуску систем вентиляции, отопления, охранно-пожарной сигнализации. Производится ограждение территории детского сада. Продолжается сборка и расстановка мебели, монтаж необходимого оборудования. К открытию после масштабной реконструкции в рамках нацпроекта «Демография готовится спортивная школа олимпийского резерва №2 в поселке Горячеводском. Все строительные работы здесь закончены, осуществляется сборка и расстановка мебели. Ожидается поставка спортивного инвентаря и оборудования.