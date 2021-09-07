Строительство дома для переселения из аварийного жилья продолжается

На улице Пальмиро Тольятти полным ходом идет строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья.

К концу года будет построена первая секция на 63 квартиры, к июлю 2022 года — вторая, а к концу 2022 года — третья секция многоквартирного дома. Это позволит переселить более 200 пятигорских семей из аварийного жилья.

Это адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах». В первую очередь, в нее вошли дома, которые в период до января 2017 года были признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции).

В течение 2021-2022 гг. в микрорайоне Новопятигорск-Скачки запланировано построить три секции восьмиэтажных многоквартирных домов на 223 квартир. При этом жилые помещения в новостройках будут предоставлены с учетом количества комнат и метража, который был у собственника в старом (аварийном) жилье.

Сейчас работа на стройплощадке кипит. В рамках первого этапа выполняется устройство входной группы, кирпичная кладка наружных стен (уже выполнена кладка 4 этажей), продолжается установка железобетонных перекрытий 7-го этажа, монтаж системы наружной канализации. Ведутся подготовительные работы для прокладки внутреннего электроснабжения.

А в рамках второго этапа завершено устройство котлована под фундамент, из зоны застройки вынесены сети электроснабжения, установлены буронабивные сваи и подбетонное основание, выполнена гидроизоляция железобетонного ростверка, бетонирование перекрытий подвала, рабочие приступили к возведению стен 1 этажа.

В целом, реализация этой программы в 2021-2022 гг. позволит переселить из аварийного жилья почти 500 человек.