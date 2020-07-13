Строительство музея на стадии завершения

Территория музея с площадью и парковкой станет единым целым паркового пространства Новопятигорского озера.

— Для каждого из нас наш город и есть малая Родина России. С Губернатором Владимиром Владимировым решили создать на площади перед музеем аллею звезд знаменитых пятигорчан: спортсменов, медиа звезд, всех тех, кто прославляет наш город. И в день 240-летия города собрать наших знаменитостей на этой аллее, — рассказал Дмитрий Ворошилов.

Так же в планах продолжение реконструкции и благоустройства озера: пляжная, детская и спортивная зоны, вело и пешеходные дорожки. Проектная документация по 2 этапу реконструкции Новопятигорского озера уже находится на государственной экспертизе.