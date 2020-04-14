Более 50000 зрителей за неделю собрали эфиры «Студвесна ONLINE», интернет-проекта программы «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи, реализующейся в рамка президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Студвесна ONLINE», реализуемая при поддержке Фонда президентских грантов впервые запустила в группе «Российской студенческой весны» ВКонтакте интернет-выпуски рубрики «РСВ-шоу» с экспертами в направлениях «Танец» и «Музыка», финалисткой Чемпионата Европы по хип-хопу, участницей телепроекта «Танцуй» на Первом канале Вероникой Супоненковой и российской певицей, автором песен, ведущей телевизионного шоу «Студия СОЮЗ» на телеканале «ТНТ» Еленой Гущиной.

Шоу проходит в режиме «прожарки» – эксперты обсуждают и разбирают видеозаписи творческих номеров, предоставленные молодыми участниками конкурса, их достоинства и недостатки. Лучшие попадают в следующий тур. Абсолютный победитель получит возможность без прохождения региональных отборов принять участие в XXVIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – Весна Победы», который пройдёт в 2020 году в г. Ростове-на-Дону.

В инстаграм-канале «Студвесна ONLINE» предложила подписчикам встречи с участницей команды КВН «Станция Динамо» Анастасией Резник и концертным диджеем группы «ХЛЕБ» Barbara.

Всего «Студвесна ONLINE» объединяет 7 конкурсных направлений: «Студвесна. Музыка», «Студвесна. Танец», «Студвесна. Оригинальный жанр», «Студвесна. Театр», «Студвесна. Видео», «Студвесна. Журналистика» и «Студвесна. Мода»

Чтобы подать заявку на одно из направлений, необходимо: снять видео своего творческого номера; выложить его в социальные сети и поставить обязательные хэштеги #СтудвеснаONLINE #студвесна #РСМ #ФондПрезидентскихГрантов и хэштег направления; заполнить заявку на участие в проекте по ссылке. Сотни лучших попадут в прямой эфир проекта, где их видео подробно обсудят, оценят и дадут рекомендации эксперты. Победители проектов получают возможность принять участие в XXVIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – Весна Победы» в Ростове-на-Дону.