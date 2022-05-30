Субботник на Новопятигорском озере

На Новопятигорском озере прошел субботник. Пляжную территорию Новопятигорского озера подготавливают к купальному сезону. В уборке приняли участие свыше 200 сотрудников администрации Пятигорска и структурных подразделений. Также было задействовано несколько единиц спецтехники. Работа кипела с раннего утра: расчищали территорию от сухой травы, упавших веток и мусора. Убрали парк Победы, лесополосу, набережную Новопятигорского озера, береговую линию и пляжную зону, зоны площадок для пляжного волейбола и футбола.