Судимость – препятствие в вождении транспорта

С 1 марта 2023 года для лиц, имеющих судимость за совершение отдельных преступлений, устанавливается запрет на управление легковыми такси и общественным транспортом.

В прокуратуре Пятигорска сообщили, что Федеральным законом от 11.06.2022 N 155-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, согласно которым предусмотрено ограничение на осуществление перевозок пассажиров легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость либо подвергающихся уголовному преследованию за такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Предусмотрено, что работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.

Документом также установлена обязанность работников, осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Работники, не являющиеся гражданами РФ и имеющие гражданство другого государства — члена ЕАЭС, наряду с такой справкой обязаны представить аналогичный документ, выданный компетентным органом соответствующего государства — члена ЕАЭС.

Трудовой договор с работником, не представившим работодателю справку (для граждан государств — членов ЕАЭС — соответствующий документ) подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 ТК РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.