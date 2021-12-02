Сварщик-мошенник

В полицию Пятигорска обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.

По словам женщины, ранее она позвонила гражданину, который оставил объявление в сети Интернет о выполнении сварочных работ. Мужчина сделал заказ на первом объекте, а через некоторое время, когда заявительница решила обратиться повторно, присвоил 40 тысяч рублей и около трех месяцев находил разные отговорки, а вскоре и вовсе перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Ессентуков.В отделе полиции мужчина в содеянном сознался, пояснив, что потратил деньги на личные нужды.

В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)