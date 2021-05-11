Сведения о трудовой деятельности предоставляйте вовремя

Прокуратура Пятигорска информирует: непредставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности выделено в отдельный состав правонарушения.

Так, статья 15.33.2 КоАП РФ дополнена частью 2, предусматривающей ответственность за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд России в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Ответственность за такое деяние установлена только для должностных лиц — в виде штрафа от 300 до 500 рублей.